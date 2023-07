आयरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किया क्वालीफाई, यूरोपियन क्वालीफायर्स की पहली टीम बनी

आयरलैंड क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) के लिए क्वालीफाई कर लिया है. इसके साथ ही वह अब यूरोपियन क्वालीफायर्स से अगले साल होने वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है. टीम को गुरुवार को जर्मनी के खिलाफ अपना मुकाबला खेलना था, लेकिन बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना मैच को रद्द कर दिया गया. इस टूर्नामेंट से दो टीमें अगले साल अमेरिका और वेस्टइंडीज टी-20 विश्व कप का हिस्सा होगीं.

आयरलैंड की टीम पूरे टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है. टीम ने इससे पहले इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और जर्सी के खिलाफ जीत दर्ज की थी. इसका मतलब है कि पांच मैचों के बाद आयरलैंड के अब कुल नौ अंक हो गए हैं और उसे अभी स्कॉटलैंड के खिलाफ एक और मैच खेलना बाकी है.

आयरलैंड की टीम इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालीफाई करने से चूक गईं, लेकिन टीम ने यूरोपियन क्वालीफायर में मजबूती से वापसी की और अगले साल के टी20 विश्व कप में जगह पक्की कर ली.

स्कॉटलैंड हो सकती है दूसरी टीम:

इस टूर्नामेंट से आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाली स्कॉटलैंड दूसरी टीम हो सकती है. स्कॉटलैंड की टीम ने अब तक चार मैच खेले हैं और उसे भी एक भी मैच में हार नहीं मिली है. स्कॉटलैंड की टीम के आठ अंक है, जबकि टीम को अभी दो और मैच खेलने हैं.