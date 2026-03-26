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IPL 2026: इरफान पठान ने LSG को दी सलाह- नंबर 3 पर खेलें ऋषभ पंत, टीम की प्लेइंग XI भी चुनी

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर और अब क्रिकेट एक्सपर्ट और कॉमेंटेटर बन चुके इरफान पठान ने लखनऊ सुपर जायंट्स के समीकरणों को लेकर अपनी राय रखी है. वह ऋषभ पंत को ऊपरी क्रम में खिलाने की वकालत भी कर रहे हैं.

Published date india.com Published: March 26, 2026 5:42 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Rishabh Pant LSG Captain
ऋषभ पंत की कप्तानी में LSG

भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को सलाह दी है कि वह अपनी पिछले सीजन वाली ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव न करे. वहीं इस सीजन वह नंबर 3 पर टीम के कप्तान ऋषभ पंत को खेलता देखना चाहते हैं. आईपीएल की इस शनिवार से शुरुआत हो रही है. LSG की टीम 1 अप्रैल को अपने घरेलू मैदान इकाना स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. पठान ने इस मैच से पहले LSG की प्लेइंग XI भी चुन दी है.

इस पूर्व ऑलराउंडर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘एलएसजी को एडिन मार्करम और मिशेल मार्श की अपनी ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए. दोनों ने सलामी बल्लेबाज के रूप में पिछले सीजन अच्छा प्रदर्शन किया था.’

उन्होंने कहा कि कप्तान ऋषभ पंत को बल्लेबाजी के लिए तीसरे क्रम पर आना चाहिए. इससे उन्हें बल्लेबाजी करने से पहले पिच का अंदाजा लगाने का मौका मिलेगा, और अगर ओपनर्स में से कोई एक जल्दी आउट हो जाता है, तो वह पारी को संभाल भी सकते हैं. पंत नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए सबसे सही हैं.

पठान ने निकोलस पूरन को नंबर 4 पर रखा है और उनकी खराब फॉर्म को लेकर चिंता भी जताई है. उन्होंने निचले क्रम की बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह से भारतीय खिलाड़ियों को चुना है, जिनमें आयुष बडोनी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद और अब्दुल समद शामिल हैं.

पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि अगर आपको लगता है कि सात बल्लेबाज काफी हैं, तो आप एम सिद्धार्थ को भी टीम में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं. तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी, आवेश खान और स्पिनर के रूप में दिग्वेश राठी शानदार विकल्प हैं. अहमद और बदोनी भी गेंदबाजी में सहयोग दे सकते हैं.

इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में पठान ने पांच विकल्प मयंक यादव, एनरिक नॉर्टजे, मोहसिन खान, नमन तिवारी और प्रिंस यादव का नाम लिया. इरफान पठान ने LSG की जो प्लेइंग XI चुनी है वह इस प्रकार है.

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एडिन मार्करम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद/एम सिद्धार्थ, मोहम्मद शमी, अवेश खान, दिग्वेश राठी.

इम्पैक्ट प्लेयर: मयंक यादव/एनरिच नॉर्टजे/मोहसिन खान/नमन तिवारी/प्रिंस यादव।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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