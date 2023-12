VIDEO: इरफान पठान ने Live TV पर सुनील गावस्कर से मांगी माफी, फिर भी नहीं मानें पूर्व कप्तान, जानिए पूरा मामला

सेंचुरियन: क्रिकेटर से कमेंटेटर बने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 101 रन की पारी खेलने वाले केएल राहुल की बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने राहुल की बल्लेबाजी स्ट्रैटजी के बारे में चर्चा की. इस दौरान लाइव टीवी पर इरफान पठान को सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) से मांफी मांगते हुए सुना गया, लेकिन गावस्कर ने उनकी माफी स्वीकार नहीं की. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में राहुल के अलावा और कोई बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सके.

पठान ने गावस्कर के सामने लाइव टीवी पर केएल राहुल की बैटिंग टेक्निक का विश्लेषण किया और इस दौरान उन्होंने गावस्कर से सम्मानपूर्वक माफी मांगी. इरफान के माफी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. गावस्कर ने हालांकि बाद में इरफान की तारीक की और कहा, ” उन्होंने (इरफान) ने सॉरी कहा…लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा…क्योंकि आज मैंने कुछ नया सीखा है.”

इरफान पठान ने क्या कहा?

पहले टेस्ट मैच के दौरान पहले दिन लंच ब्रेक के समय इरफान ने कहा, ‘देखिए, सबसे पहले तकनीक के संदर्भ में, सनी सर ने बताया था कि उन्हें अपने सिर के नीचे कैसे खेलना चाहिए. एक बल्लेबाज के लिए, यह हमेशा चर्चा का विषय होता है कि क्या वह गेंद खेलते समय अपने पैरों को आगे ले जा रहा है या पीछे. राहुल के मामले में, वह गेंद को अपने पास आने दे रहे हैं, जो जरूरी है. लेकिन इसके अलावा, उनकी बल्लेबाजी का एक शानदार पहलू उनके बल्ले की पोजिशन थी.”

पठान ने आगे कहा, बल्ले का एंगल उनके हाथों की सीध में नहीं है, वह थोड़ा पीछे है। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा अतिरिक्त समय मिलता है। अन्यथा, आप लड़खड़ाएंगे और गेंद को अपने पैर की उंगलियों पर खेलेंगे। यहीं पर किनारे लगने की संभावना बढ़ती है.”

Gratitude fills me today, and it’s not just any day—thanks to Sunny sir for the uplifting compliment. Truly made my year. #Grateful pic.twitter.com/0jk4uqOczR

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 27, 2023