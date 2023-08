एशिया कप 2023 के लिए सोमवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया. भारतीय टीम में स्पिनर युजवेंद्र चहल को जगह नहीं दिया गया, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं. चहल ने भी टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उनका दर्द छलका. चहल ने डूबे हुए सूरज के आगे उगते हुए सूरज का इमोजी लगाई और इशारा किया कि इस खराब समय के गुजरने के बाद सूरज उगेगा और वो भी शानदार वापसी करें. पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान भी युजवेंद्र चहल के समर्थन में उतरे हैं और उन्हें टीम में रखने की बात कही है.

इरफान पठान ने लिखा, मैं अपनी टीम में चहल को रखता

इरफान पठान ने ट्वीट कर लिखा, चयनकर्ताओं के लिए चिंता की बात यह है कि लंबे समय से छुट्टी के बाद बुमराह और प्रसिद्ध की वापसी हो रही है. यह दो कारणों में से एक है कि आप टीम को एक अतिरिक्त गेंदबाज के साथ खेलते हुए देखेंगे जो बल्लेबाजी भी कर सकता है, लेकिन मैं अपनी टीम में चहल को रखूंगा. आप क्या सोचते हो ?