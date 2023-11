गाजा में मर रहे बच्चों पर दुनिया चुप क्यों? इरफान पठान का सोशल मीडिया पर छलका दर्द

करीब एक महीने से इसरायल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है जिससे गाजा में मौजूद मासूम लोग मारे जा रहे हैं. इस घटना पर भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने अपना दुख प्रकट किया है. साथ ही उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि है किसी भी हाल में इस युद्ध रोकने को रोकने के लिए लोग आगे आएं.

इरफान ने सोशल मीडिया पर लिखा, “गाजा में रोजना 0-10 साल के उम्र वाले मासूम बच्चे मर रहे हैं और दुनिया चुप है. एक खिलाड़ी होने के नाते, मैं सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि दुनिया के नेताओं को एक साथ आकर इस संवेदनहीन हत्या को समाप्त करना चाहिए.”

Every day, innocent kids aged 0-10 in Gaza are losing lives and the world remains silent. As a sportsman, I can only speak out, but it’s high time for world leaders to unite and put an end to this senseless killing. @UN #StopTheViolence #GazaChildren

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 3, 2023