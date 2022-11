आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. उस हार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने भारतीय क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाया था. पाक पीएम के ट्वीट के बाद अब पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने शनिवार को शरीफ को करारा जवाब दिया है.

शहबाज शरीफ ने गुरुवार को ट्विटर पर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत की एकतरफा हार और पिछले साल के टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में पाकिस्तान से 10 विकेट से हार का जिक्र करते हुए मेलबर्न में रविवार के फाइनल की टीमों के बारे में पोस्ट किया। यह वे दो मैच थे, जो भारत ने टी20 विश्व कप में 10 विकेट से हारे थे. पाकिस्तान के पीएम ने ट्वीट कहा था, “तो, इस रविवार को 152/0 बनाम 170/0 (पाकिस्तान और इंग्लैंड) के बीच फाइनल देखने को मिलेगा.”

इरफान पठान ने अब पाक पीएम को आड़े हाथों लेते उनके ट्वीट का जवाब दिया है. इरफान ने ट्वीट किया, “आप में या हम में फर्क यही है. हम अपनी खुशी से खुश हैं या आप दूसरे की तकलीफ से खुश हैं. क्या आपका खुद के मुल्क को बेहतर करने पर ध्यान नहीं है.