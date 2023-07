सौरव गांगुली ने अपने वीडियो में डाल दी इरफान पठान की तस्वीर, पठान ने दादा से यूं लिए मजे

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) से उनकी एक ट्विटर पोस्ट पर मौज ली है. गांगुली ने शुक्रवार को अपने टि्वटर हैंडल पर क्रिकेट खेलते हुए अपनी तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया था, जिसके बैकग्राउंड में फिल्म इकबाल का एक शानदार सॉन्ग ‘आशाएं… आशाएं…’ भी प्ले हो रहा था. इस वीडियो में दादा ने गलती से एक मौके पर अपनी तस्वीर की बजाए इरफान पठान की एक तस्वीर पोस्ट कर दी.

वैसे तो इस वीडियो के कोलाज में गांगुली ने कुल 32 तस्वीरें इस्तेमाल की हैं. लेकिन इन 32 में एक तस्वीर गांगुली की बजाए भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान की आ गई, जो खुद एक लेफ्टहैंडर बल्लेबाज हैं. पठान ने भी इस वीडियो को देखा तो उन्होंने तुरंत ही इसे पकड़ लिया और दादा से मौज लेने का मौका नहीं छोड़ा.

गांगुली के इस 1 मिनट 21 सेकंड के वीडियो में 1 मिनट 1 सेकंड पर जो तस्वीर सामने आती है. उसमें बल्लेबाज स्केयर कट खेलते दिख रहा है. गांगुली को यह वीडियो बनाते समय लगा जैसे यह शॉट वही खेल रहे हैं. लेकिन असल में यह गांगुली नहीं बल्कि इरफान पठान हैं.

The support & love keeps us going. Few more hours to go … pic.twitter.com/8erK12kK0a — Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 7, 2023

पठान ने गांगुली को उनके ट्वीट पर रिस्पॉन्स देते हुए लिखा, ‘दादी, मैं कभी नहीं जानता था कि बैटिंग करते हुए हम इतने एक समान लगते थे कि आप भी कन्फ्यूज हो जाएं. लेकिन शुक्रिया मैं इसे एक तारीफ के तौर पर ले रहा हूं.’