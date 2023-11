गाजा पर ट्वीट कर घिरे Irfan Pathan, दानिश कनेरिया ने दिलाई पाकिस्तानी हिंदुओं की याद

नई दिल्ली. इजराइल और हमास (Israel vs Hamas War) के बीच चल रहा युद्ध पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. दुनिया भर के सेलीब्रिटीज भी इस युद्ध पर अपना-अपना पक्ष रख रहे हैं और शांति की अपील कर रहे हैं. इस बीच टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) ने यहां मारे जा रहे मासूम बच्चो पर लोगों का ध्यान खींचा तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने उन्हें पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की याद दिला दी. दानिश ने कहा कि कभी इनके बारे में बोल दो, वहां भी हालात इससे अलग नहीं हैं.

दरअसल पठान ने यहां सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स (पूर्व में टि्वटर) पर लिखा, ‘रोजाना 0-10 साल के निर्दोष बच्चे गाजा में मारे जा रहे हैं और दुनिया खामोश बैठी है. बतौर खिलाड़ी मैं सिर्फ इस पर बोल सकता हूं लेकिन दुनिया के नेताओं के लिए यह समय काम करने का है और उन्हें एक होकर इस वेवजह चल रहे कत्लेआम को रोकना चाहिए.’ उन्होंने इसके साथ हैश टैग स्टॉप द वॉइलेंस और हैश टैग गाजा चिल्ड्रन भी लिखा.

Every day, innocent kids aged 0-10 in Gaza are losing lives and the world remains silent. As a sportsman, I can only speak out, but it’s high time for world leaders to unite and put an end to this senseless killing. @UN #StopTheViolence #GazaChildren

इस पर पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने इरफान को अपना समर्थन दिया लेकिन साथ ही उन्होंने पठान को पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की भी याद दिलाई, जो आए दिन वहां ऐसी ही मुश्किलों में जीते हैं.

Irfan bhai, I’m happy that you understand the pain of children, and I stand with you on that. But please do speak about Pakistani Hindus as well. The situation is not very different here in Pakistan. https://t.co/lr8Rth5s90

