Sanju Samson को भारतीय टीम से बाहर करने पर भड़के पठान-उथप्पा, कहा- अगर मैं उनकी जगह होता तो...

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम से विकेटेकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) को एक बार फिर से बाहर रखा गया है. 22 सितंबर से शुरू होने वाली इस सीरीज के पहले दो मैचों के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) को कप्तान बनाया गया है. 2014 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सैमसन को वनडे टीम में शामिल नहीं किए जाने को लेकर पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान और रोबिन उथप्पा ने निराशा जाहिर की है.

बीसीसीआई ने सैमसन को एक बार फिर से भारतीय टीम में जगह नहीं दी है जबकि ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया गया है. स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) की भी वनडे टीम में वापसी हुई है.

चोटिल अक्षर पटेल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है जबकि श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है. अक्षर को बांग्लादेश के खिलाफ सुपर फोर मैच में चोट लगी थी. वह एशिया कप से बाहर हो गए जिनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया था.सुंदर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टीम में बरकरार रखा गया है.

सैमसन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुने जाने पर पठान ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर निराशा जाहिर की है. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, ” इस समय अगर मैं संजू सैमसन की जगह होता तो मुझे काफी निराशा होती.

If I’m in place of @IamSanjuSamson right now I will be very disappointed…

वहीं, रोबिन उथप्पा ने लिखा, इसका औचित्य यह हो सकता है कि अगर वह टीम में होता तो भी उसे कोई मैच नहीं मिलता। लेकिन टीम में न होना भी काफी निराशाजनक होगा.”

The justification could be that even if he was in the squad he wouldn’t get a game. But not even being in the squad would be quite disheartening.

