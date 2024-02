U19 वर्ल्ड कप में भारत की हार से पाकिस्तानी खुश, इरफान पठान ने लताड़ा

नई दिल्ली. रविवार को एक बार फिर भारतीय क्रिकेट फैन्स का दिल टूट गया. इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप (Under 19 World Cup 2024) का खिताब उसके हाथ से छिटक गया. वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की तरह इस बार भी सामने ऑस्ट्रेलिया ही था. भारतीय फैन्स को उम्मीद थी कि सीनियर टीम की हार का बदला इस बार अंडर- 19 टीम लेगी. लेकिन यहां भी फाइनल से पहले अजेय रही टीम इंडिया को मात मिली. भारतीय फैन्स भले इस हार से निराश थे लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में अलग ही खुशी का माहौल था. पाकिस्तानी फैन्स भारत की हार से इतने खुश थे कि वे सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल करने लगे. इस बार भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने पाकिस्तानियों को खूब लताड़ लगाई है.

दरअसल कुछ पाकिस्तानी फैन्स ने इरफान पठान के पुराने ट्वीट पर मौज ले रहे थे. वनडे वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हार गई थी. इसके बाद पठान ने मौज लेते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा था- ‘पड़ोसियों संडे (रविवार) कैसा रहा???’ वैसे तो पाकिस्तान को पठान के इस ट्वीट पर खुश होने का मौका तभी मिल गया था, जब भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर खिताब गंवा बैठी थी.

Despite their U19 team not making it to the final, keyboard warriors from across the border find pleasure in our youngsters’ defeat. This negative attitude reflects poorly on their nation’s mindset. #padosi

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) February 11, 2024