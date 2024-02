शनिवार को बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी तीन टेस्ट मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया. जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के साथ युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) का नाम गायब था. पूर्व कप्तान कोहली जहां निजी कारणों की वजह से टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, वहीं अय्यर फिटनेस संबंधी समस्या के कारण बाकी मैचों से बाहर है लेकिन किशन के पिछले साल नवंबर महीन के बाद से लगातार क्रिकेट से दूर रहने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है.

बता दें कि किशन ने मानसिक थकान का हवाला देते हुए भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा बीच में ही छोड़ दिया था. उम्मीद थी कि वो इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के साथ मैदान पर वापसी करेंगे लेकिन उन्हें सीरीज के पहले दो मैचों के लिए चुने गए स्क्वाड में शामिल नहीं किया. खबर थी कि टीम मैनेजमेंट ने किशन से टीम में वापसी करने से पहले घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा है.

हालांकि इस बीच किशन रणजी या फिर किसी और घरेलू टूर्नामेंट में भी नहीं दिखे बल्कि उनके भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) के गृह नगर बड़ौदा में स्थित किरण मोरे क्रिकेट अकैडमी में ट्रेनिंग करने की खबरें आई. जिसने ना केवल फैंस बल्कि पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान को भी अचम्भें में डाल दिया है.

पठान ने कहा कि उनके लिए यह समझना “हैरान करने वाला” है कि जब कोई खिलाड़ी ट्रैनिंग पर लौट आया है तो वह घरेलू मैचों के लिए अनुपलब्ध क्यों नहीं है.

Finding it perplexing how someone can be fit enough to practice but not play domestic cricket. How does this even make sense?

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) February 10, 2024