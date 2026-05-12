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क्या टीम इंडिया में वापसी को बेताब हैं भुवनेश्वर कुमार! बोले- मैं इस बारे में सोचता भी नहीं

आईपीएल 2026 में अब तक सबे ज्यादा 21 विकेट अपने नाम कर पर्पल कैप पर कब्जा जमाए भुवनेश्वर कुमार 4 साल से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बनें हैं. जब उनसे टीम में वापसी पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैच सोचता तक नहीं...

Published date india.com Published: May 12, 2026 7:46 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Bhuvneshwar Kumar RCB
भुवनेश्वर कुमार @IPL-BCCI

टीम इंडिया के सीनियर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार इन दिनों आईपीएल में उम्दा फॉर्म में हैं. वह 11 मैच खेलकर 21 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और फिलहाल पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं. 36 साल के हो चुके भुवी अभी भी फिट हैं और अपने कोटे के पूरे ओवर फेंक रहे हैं. वह नई गेंद से जितनी धारदार बॉलिंग करते हैं उसी पैनेपन से स्लॉग ओवरों में भी रन बचाने और विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं. इसके बावजूद वह 2022 के बाद से भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भारतीय टीम में वापसी का कोई मौका ताड़ रहे हैं तो उन्होंने साफ कहा कि वह इस पर सोचते भी नहीं हैं.

भुवनेश्वर के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए हाल ही में पूर्व भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने भुवनेश्वर को भारतीय टी20 टीम में शामिल करने की मांग की थी. हालांकि, भुवनेश्वर ने नेशनल टीम में वापसी की बातों को खारिज कर दिया है.

भुवनेश्वर ने कहा कि पिछली निराशाओं से सीखने के बाद अब वह लंबे समय के लक्ष्य तय नहीं करते हैं. आरसीबी की ओर से खेलते हुए भुवनेश्वर इस सीजन में 21 विकेट हासिल कर चुके हैं. भुवनेश्वर पावरप्ले के साथ-साथ डेथ ओवरों में भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं.

आरसीबी द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर शेयर किए गए वीडियो में 36 वर्षीय गेंदबाज ने कहा, ‘मैं भारतीय टीम में वापसी के बारे में नहीं सोचता. कई साल हो गए हैं जब मैंने लंबे समय के लक्ष्य तय करना बंद कर दिया है. इसका कारण यह है कि जब भी मैंने ऐसा किया है, तो यह मेरे लिए कभी काम नहीं आया.’

आईपीएल में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद हाल ही में कई पूर्व क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स ने नेशनल टीम में उनकी वापसी की वकालत की, लेकिन भुवनेश्वर ने कहा कि वह अपने करियर में जहां हैं, उससे खुश हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं खुश हूं कि 200 मैच हैं, इतने सारे विकेट हैं. मुझे लगता है कि यह सब उन कामों का इनाम है जो मैंने इतने वर्षों में किए हैं. अच्छे और बुरे साल भी रहे हैं. ईमानदारी से कहूं तो, इस समय मुझे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा है. बेशक, अगर मैं कहूं कि भविष्य में खेलना बंद करने के बाद ऐसा नहीं होगा तो मैं झूठ बोल रहा हूं. मुझे लगता है कि ये सब यादें हैं जो बाद में काम आएंगी. हालांकि, इस समय, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत नॉर्मल है.’

भुवनेश्वर ने आगे बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका न मिलने से उन्हें अपना वर्कलोड बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिली है, क्योंकि उनके पास रिकवर होने का समय है. उन्होंने कहा, ‘जब से मैंने देश के लिए खेलना बंद किया है, सबसे अच्छी बात यह है कि आईपीएल के बाद मुझे बहुत सारे ब्रेक मिलते हैं. मैं टच में रहने के लिए काफी क्रिकेट खेलता हूं और मुझे दूसरे काम करने के लिए भी काफी समय मिलता है.’

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एजेंसी इनपुट्स के साथ

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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