क्या सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा अमीर हैं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट? जानें पूरा सच

सीईओ वर्ल्ड मैगज़ीन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) लगभग 380 मिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं. गिलक्रिस्ट सबसे अमीर क्रिकेटर्स की सूची में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) जैसे क्रिकेटरों से ऊपर हैं. इस नवीनतम सूची के अनुसार सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली (Virat Kohli) सबसे ज्यादा अमीर क्रिकेटर्स की सूची में क्रमश दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है.

गिलक्रिस्ट की कुल संपत्ति बहुतों के लिए आश्चर्य की बात है क्योंकि वो बहुत पहले खेल से संन्यास ले चुके थे और उनके व्यवसायों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. गिलक्रिस्ट फिलहाल कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कई ब्रांड्स के एम्बेसेडर हैं. लेकिन इसके बावजूद उनकी नेट वर्थ भारतीय क्रिकेटरों की तुलना से ज्यादा होना लगभग असंभव है. यानि कि सीईओ वर्ल्ड मैगजीन की इस सूची में कुछ गड़बड़ है, जिसे खुद गिलक्रिस्ट ने ही सामने लाया.