CSK ने MS धोनी की झलकियों वाला किया ट्वीट, सोशल मीडिया पर मचा हल्ला- क्या रिटायर हो रहे कैप्टन कूल!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) का शानदार अंत होने के बाद फैन्स की चिंता यही थी कि कहीं उनके स्टार कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी (MS Dhoni) आईपीएल से संन्यास तो नहीं ले रहे? लेकिन तब सीएसके को 5वीं बार चैम्पियन बनाने वाले कप्तान ने यह कहकर फैन्स का दिल जीत लिया कि वह अभी संन्यास लेने के मूड में नहीं है और अगले सीजन में खेलने का फैसला अगले 8-9 महीने बाद करेंगे. धोनी ने कहा कि वह इस लीग में फैन्स के लिए और खेलना चाहते हैं. लेकिन मंगलवार को सीएसके की एक शरारत फैन्स को फिर परेशान कर रही है.

सीएसके ने अपने टि्वटर हैंडल पर धोनी की झलकियों का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें ‘ओह कैप्टन, माय कैप्टन’ लिखा है. इसके बाद से ही फैन्स में हलचल है कि कहीं थाला ने आईपीएल से संन्यास तो नहीं ले लिया. 33 सेकंड के इस वीडियो में पीली जर्सी पहने धोनी स्टेडियम से पवेलियन की ओर दौड़कर ऊपर चढ़ रहे हैं.

इस वीडियो के साथ धोनी के कई यादगार पलों की तस्वीरें टटमिक्स की गई हैं, जैसे कि उनके करियर को खास सम्मान दिया जा रहा हो. बैकग्राउंड में एक शांत धुन भी बज रही है. इस वीडियो से फैन्स यही मतलब निकाल रहे हैं कि कहीं एमएस धोनी ने संन्यास तो नहीं ले लिया.

कुछ फैन्स ने तो साफ-साफ पूछा है कि कहीं ऐसा तो नहीं थाला ने अपने चिर-परिचित शांत अंदाज में इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद आईपीएल से भी संन्यास का ऐलान कर दिया हो.

एक फैन ने लिखा- क्या थाला कप्तानी छोड़ रहे हैं?