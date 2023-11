क्या केवल वन-फॉर्मेट बल्लेबाज हैं सूर्यकुमार यादव? वनडे में क्यों सफल नहीं है SKY? पूर्व क्रिकेटर ने किया खुलासा

गुरुवार को वाइजैग में खेले गए पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने 42 गेंद में 80 रन की पारी खेलने के अलावा इशान किशन (Ishan Kishan) के साथ तीसरे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी बनाई. जिसकी मदद से भारत ने एक गेंद बाकी रहते दो विकेट से जीत दर्ज की.

सूर्यकुमार विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की छह विकेट की हार के दौरान सिर्फ 18 रन बना पाए थे. लेकिन हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की गैरमौजूदगी में टीम की अगुआई कर रहे सूर्यकुमार अपने पसंदीदा टी20 फॉर्मेट में एक बार फिर शानदार लय में दिखे. उन्होंने अपनी पारी में चार छक्के और नौ चौके मारे.

सूर्यकुमार ने अपनी इस पारी को ‘बेखौफ’ करार दिया. भारतीय फैंस ने भी इस विस्फोटक मैचविनिंग पारी का मजा लिया लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय प्रशंसक कल रात हुए मुकाबले में खेले सूर्यकुमार यादव की अर्धशतकीय पारी को विश्व कप फाइनल में देखना ज्यादा पसंद करते.

दूसरी ओर, सूर्या की इस शानदार पारी ने एक बार फिर उनके खेल पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और वो सवाल ये है कि- क्या सूर्यकुमार यादव केवल वन-फॉर्मेट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं?

ये कहना गलत होगा कि सूर्या भारत के पहले वन-फॉर्मेट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं. पूर्व क्रिकेटर वीवीएलस लक्ष्मण और चेतेश्वर पुजारा ऐसे खिलाड़ी जो भारत के लिए केवल रेड बॉल फॉर्मेट स्पेशलिस्ट हैं. हालांकि सूर्या का मामला थोड़ा अलग है क्योंकि वो वाइट बॉल के एक फॉर्मेट में दूसरे के मुकाबले ज्यादा बेहतर हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में मोटेरा की धीमी पिच पर संघर्ष करने वाले सूर्या ने डेथ ओवरों में 28 गेंदों में 18 रन बनाए थे. जबकि वाइजैग टी20 में उन्होंने मैदान के हर कोन पर शॉट लगाए. सूर्या ने अपने ट्रैडमार्क रैंप शॉट अच्छी तरह से टाइम किए गए थे और तेज स्वीप शॉट लगाकर स्पिनरों को टिकने नहीं दिया. साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन भी किया. टी20 बल्लेबाजी में सूर्या ने हर चीज परफेक्ट की लेकिन उनकी वनडे बल्लेबाजी के लिए ये बात नहीं कही जा सकती है.

