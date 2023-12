स्मृति मंधाना सहित Ishan Kishan पहुंचे KBC के सेट पर, फैंस क्यों करने लगे ट्रोल

ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया. निजी कारणों का हवाला देते हुए इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने इस सीरीज से हटने का फैसला लिया. उनके स्थान पर केएस भरत को टीम में शामिल किया है. इस बीच बुधवार को सोशल मीडिया पर ईशान किशन को लेकर अनोखी बहस शुरू हो गई. सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की जा रही हैं जिसमें ईशान किशन को स्मृति मंधाना के साथ कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर नजर आ रहे हैं.

ईशान किशन ने 26 दिसंबर से शुरू हो रही भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है. और फैंस को यह बिलकुल पसंद नहीं आ रहा है कि ईशान किशन IND vs SA Test Series में खेलने के बजाय कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह एपिसोड कब शूट किया गया है. हालांकि कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि यह शूटिंग भारत और ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज के बाद हुई थी. इस तस्वीर में किशन और स्मृति दोनों शो के होस्ट और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं.

Good decision by ishan kishan to miss bench of south Africa series and go in KBC@SGanguly99 @vikrantgupta73

— Mustaq Khan (@MustaqK52496545) December 20, 2023