Ishan Kishan ने ठोका अपना पहला शतक, वनडे में बना डाले अद्भुत रिकॉर्ड

IND vs BAN 3rd ODI: भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जा रह है. बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है. इसके जवाब में सलामी बल्लेबाज इशान किशन (Ishan Kishan) ने शानदार शतक जड़ दिया है.

इशान ने 85 गेंदों पर 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपने वनडे करियर का पहला शतक ठोका. इशान ने 24वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी जड़ी. जनवरी 2020 के बाद से मेंस वनडे में किसी भी भारतीय ओपनर का यह पहला शतक है. वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इशान ने केवल 103 गेंदों में 150 रन ठोक दिया.

ऐसा करने वाले पहले सलामी बल्लेबाज बने

विकेटकीपर बल्लेबाज इशान बांग्लादेश के इस दौरे पर 50 प्लस स्कोर करने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. जहां एक तरफ इशान किशन ने शानदार शतक जड़ा तो वहीं शिखर धवन का बल्ला अब तक शांत नजर आ रहा है. वह इस दौरे पर तीनों वनडे में एक बार भी दोहरे अंकों में नहीं पहुंच पाए हैं.