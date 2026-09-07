Duleep Trophy Final: ईशान किशन का बड़ा कारनामा, 250 रन की पारी में ध्वस्त किये कई रिकॉर्ड्स

Duleep Trophy Final 2026: दिलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है.

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ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में शतक लगाने वाले ईस्ट जोन के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

Duleep Trophy Final: ईशान किशन ने दिलीप ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में दोहरा शतक लगाकर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किये. ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने दिन की शुरुआत 111 रन की नाबाद पारी के साथ की और फिर 250 रन बनाने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए. ईशान ने अपना दोहरा शतक 270 गेंदों में पूरा किया. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटने से पहले 301 गेंदों का सामना करते हुए 250 रनों की बेहतरीन पारी खेली. अपनी पारी के दौरान ईस्ट जोन के कप्तान ने 27 चौके लगाए, जबकि 7 छक्के उनके बल्ले से निकले. ईशान अरुण लाल और सबा करीम के बाद ईस्ट जोन की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने.

ईशान के नाम दर्ज हुए कई रिकॉर्ड

ईशान दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में शतक लगाने वाले ईस्ट जोन के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. ईशान से पहले खिताबी मुकाबले में ईस्ट जोन के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ऋद्धिमान साहा के नाम दर्ज था. साहा ने 2012 के फाइनल में 170 रन बनाए थे. ईशान ओवरऑल दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में 200 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले सातवें बल्लेबाज बन हैं.

तोड़ा कार्तिक का रिकॉर्ड

इसके साथ ही बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज वह दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बने हैं. उन्होंने दिनेश कार्तिक के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. कार्तिक ने साल 2010 में दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में साउथ जोन की तरफ से 183 रनों की दमदार पारी खेली थी. ईशान दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले पहले विकेटकीपर कप्तान भी हैं. ईशान वनडे इंटरनेशनल और दिलीप ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं.

5वें विकेट के लिए 230 रन की साझेदारी

मैच के दौरान ईशान ने कुमार कुशाग्र के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 230 रनों की साझेदारी निभाई. कुशाग्र भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने शतकीय पारी खेली. कुशाग्र ने 132 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए. टी-ब्रेक तक ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 626 रन लगा लिए हैं. शिखर मोहन ने भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 85 रनों की अहम पारी खेली, जबकि अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 और वैभव सूर्यवंशी ने 44 रनों का योगदान दिया.