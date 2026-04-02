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Ishan Kishan Credits Travis Head And Abhishek Sharma Batting Says Its Made The Game Easy For Us

KKR vs SRH: सनराइजर्स की पहली जीत से गदगद हुए कप्तान ईशान किशन, इन दो खिलाड़ियों को दिया जीत का श्रेय

सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता को उसके घर में 65 रनों की करारी हार का स्वाद चखाया. उसकी इस जीत में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की विस्फोटक पारियां अहम रहीं.

ईशान किशन @IPL-BCCI

सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता के ईडन गार्डेंस मैदान पर नाइट राइडर्स को 65 रनों से हराकर सीजन की पहली जीत अपने नाम कर ली है. इस जीत के बाद टीम के कप्तान ईशान किशन काफी संतुष्ट नजर आए और उन्होंने टीम के सभी खिलाड़ियों के मिलकर प्रदर्शन करने की तारीफ की. ईशान पहली बार सनराइजर्स की कप्तानी कर रहे हैं और बतौर कप्तान IPL में पहली जीत दर्ज करने के बाद कप्तान ईशान किशन ने कहा कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने मैच को एसआरएच के लिए काफी आसान बना दिया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 226 रन लगाए. टीम की ओर से हेनरिक क्लासन ने 52, अभिषेक शर्मा ने 48 और ट्रेविस हेड ने 46 रन बनाए, जबकि नीतीश रेड्डी ने 24 गेंदों में 39 रनों का योगदान दिया. इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 161 रन बनाकर ढेर हो गई. टीम की तरफ से सर्वाधिक 52 रन अंगकृष रघुवंशी ने बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने 35 रन बनाए.

मैच के बाद ईशान किशन ने इस जीत में पूरी टीम का अहम योगदान बताया. उन्होंने कहा, ‘हर किसी के प्रयासों से मैं खुश था. मुझे नहीं लगता कि पिच बहुत अच्छी थी. हेड और अभिषेक ने हमारे लिए खेल आसान बना दिया. यह पूरी तरह से टीम का प्रयास था. हमारी योजना विकेट लेने की थी. हर्ष ने बस वह गेंद डाली और हम खुशकिस्मत रहे कि हमें वह विकेट मिल गया. हर्ष अपनी घरेलू टीम के लिए भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. मैं शिवांग के बारे में बात करना चाहूंगा, उन्होंने असाधारण रूप से अच्छी गेंदबाजी की. उन्होंने बड़े हौसले के साथ गेंदबाजी की. शिवांग ने हमारे लिए अपना काम बखूबी किया.’

जीत के बावजूद ईशान किशन ने कहा कि टीम को आने वाले मुकाबलों के लिए अपनी फील्डिंग में सुधार करना होगा. उन्होंने कहा, ‘फील्डिंग एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर हमें एक टीम के तौर पर काम करने की जरूरत है. 10-20 रनों से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है.’ बल्ले से 39 रनों की दमदार पारी और गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

KKR की हार के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि अच्छी साझेदारियां ना होने के कारण मैच टीम के हाथ से फिसल गया. उन्होंने कहा, ‘हां, मुझे लगा कि हमें कुछ बड़ी साझेदारियों की जरूरत थी. जो खिलाड़ी जम चुके थे, उन्हें पारी को आगे तक ले जाना चाहिए था. गेंदबाजी में मुझे लगा कि हमने बहुत अच्छी वापसी की. बल्लेबाजी में जब आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको बड़ी साझेदारियां चाहिए होती हैं, लेकिन हमें वह नहीं मिली.’

दूसरी पारी में पिच के मिजाज को लेकर रहाणे ने कहा, ‘दूसरी पारी में मुझे लगा कि गेंद थोड़ी रुककर आ रही थी. पहली पारी के मुकाबले धीमी गेंदें ज्यादा ग्रिप कर रही थीं. हमें लगा था कि विकेट बेहतर होगा, लेकिन वह और धीमा हो गया. हालांकि, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूं. SRH ने धीमी गेंदों का अच्छा इस्तेमाल किया और उन्होंने जिन एंगल्स का इस्तेमाल किया, वे वाकई बहुत अच्छे थे. घरेलू मैच जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें वापस बैठकर अपनी टीम कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना होगा कि क्या हमें एक अतिरिक्त बल्लेबाज की जरूरत है. बस एक बुरा दिन था.’

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(एजेंसी: आईएएनएस)