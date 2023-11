मोहम्मद शमी की पत्नी पर बने मीम को इशान किशन ने किया लाइक, सोशल मीडिया यूजर्स ने लिए मजे

नई दिल्ली. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कहर बरपा रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में मोहम्मद शमी ने सात विकेट लेकर टीम इंडिया की जीत में प्रमुख भूमिका निभाई. भारत की इस जीत के बाद मोहम्मद शमी की तारीफ हो रही है, वहीं उनकी पत्नी हसीन जहां को भी जमकर ट्रोल किया जा रहा है. इस बीच टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज इशान किशन भी सुर्खियों में आ गए हैं. इशान किशन ने शमी की पत्नी हसीन जहां पर बने मीम को लाइक किया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी खूब मजे लिए हैं.

बाएं हाथ के बल्लेबाज इशान किशन ने इंस्टाग्राम पर हसीन जहां पर बना मीम पसंद आया, इस मीम्स में शमी की पत्नी हसीन जहां को ट्रोल करते हुए लिखा था, बहुत बढ़िया शमी, शानदार 7 विकेट और POTM अब लाओ मेरे महीने के एक लाख तीस हज़ार एलिमनी. इस पोस्ट से शमी की पत्नी हसीन जहां को गुजारा भत्ता लेने को लेकर तंज कसा गया था. इशान किशन ने इस पोस्ट को लाइक किया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी यहां कूद पड़े.

— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) November 16, 2023

Ishan Kishan cooking off the field

@ishankishan51 bhai ap bariya Kam kar rahe ho ishan Bhai ayse hi msg dete raho Variya fielding krte raho AP thankless job kar rahe ho bhaiya

Or ap jayse player team me rahe to mohol accha raheta Hain

— Pratip Chatterjee (@PratipChatter15) November 16, 2023