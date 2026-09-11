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ईशान किशन ने ली वैभव सूर्यवंशी से मौज, बोले- हर DRS का श्रेय लेना चाहता था

ईस्ट जोन को दलीप ट्रॉफी जितवाने वाले कप्तान ईशान किशन ने टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से डीआरएस के मुद्दे पर मौज ली है. उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written by: Arun Kumar
Published: September 11, 2026, 5:22 PM IST
Ishan Kishan Duleep Trophy
ईशान किशन, दलीप ट्रॉफी में शतक जमाने के दौरान @BCCI

ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. मैच में दोहरा शतक सहित 350 रन बनाने वाले ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे. मैच के बाद ईशान किशन ने सफल डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) कॉल का श्रेय लेने को लेकर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से बात की. बता दें कि वैभव ईस्ट जोन के उपकप्तान थे. अपने जूनियर ओपनिंग बल्लेबाज के साथ मस्ती के मूड में ईशान ने वैभव से DRS के मुद्दे पर मौज ली. इसके बाद हाजिरजवाब वैभव ने पूरे उत्साह के साथ इस बातचीत को मजेदार बनाए रखा.

किशन ने शुक्रवार को बीसीसीआई के घरेलू सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा एक वीडियो में कहा, ‘मैं बहुत खुश हूं कि वैभव ने हर जगह रिव्यू का सारा श्रेय लिया है. बेशक मैं रिव्यू लेने वाला था. वह आया और इतने आत्मविश्वास से कहा, ‘मैं आपके पास आऊंगा.’ फिर इंटरनेट पर ऐसा होगा, वैभव.’

और पढ़ें: VIDEO: फील्डिंग में चौकन्ने नजर आए वैभव सूर्यवंशी, ईस्ट जोन अपने भरोसे पर दिलाया पहला विकेट

इसके जवाब में वैभव ने कहा, ‘जब मैदान के बाहर जा रहे थे तब कौन ले रहा था रिव्यू? यह भी तो बता दीजिए.’ बता दें कि ईशान की मैदान पर गैरमौजूदगी के दौरान वैभव ने कुछ समय के लिए कप्तानी भी की थी.

वैभव के दिमाग तारीफ करते हुए ईशान ने कहा, ‘हां, वह वैभव खुद था. हां, भविष्य का कप्तान, शायद? देखते हैं क्या होता है. लेकिन टीम में उसका होना बहुत अच्छा है क्योंकि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी से ज्यादा, वह एक बहुत अच्छा लड़का है जो टीम में हर एक का ख्याल रखता है, चाहे वह जूनियर खिलाड़ी हो या सीनियर.’

किशन ने कहा, ‘जूनियर तो तू ही हुआ (ओह, अब तुम जूनियर नहीं रहे), सॉरी, सॉरी. यह एक क्वालिटी है जो मुझे उसमें पसंद है. उम्मीद है, वह आज जैसा है उससे ज्यादा खतरनाक होगा. वह अभी जैसा परफॉर्म कर रहा है, वैसा ही करता रहेगा.’

सूर्यवंशी ने तुरंत कहा कि साउथ जोन के खिलाफ फाइनल में किशन को बैटिंग करते देखना मजेदार था. हम मैदान के बाहर थे और जिस तरह से हम अंदर एन्जॉय कर रहे थे, वह बहुत मजेदार था. उन्होंने फाइनल में अविश्वसनीय बल्लेबाजी की. मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता.

वैभव ने कहा, ‘एक कप्तान के तौर पर, बहुत से लोग लंबे समय से उन्हें देख रहे हैं और उनके नेतृत्व में खेल रहे हैं. उनकी कप्तानी में खेलना बहुत मजेदार था. हमने बहुत एन्जॉय किया.’

किशन ने आखिर में कहा, ‘सबसे जरूरी है एन्जॉय करना. परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक टीम के तौर पर एन्जॉय करना बहुत जरूरी है. हालांकि, परिणाम अभी हमारे हाथ में है.’

(एजेंसी से)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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