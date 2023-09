वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) से पहले टीम इंडिया मिडल ऑर्डर में मजबूती तलाश रही है. नंबर 5 के दावेदार केएल राहुल (KL Rahul) अभी भी चोट से उभरकर वापसी नहीं कर पाए हैं. इस बीच टीम इंडिया ने एशिया कप में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) को मौका दिया और उन्होंने इसे हाथो-हाथ लिया. भारत मैच की शुरुआत में ही पस्त हो गया था टीम इंडिया ने अपने दो बड़े विकेट 27 रन जोड़ने तक गंवा दिए थे. इसमें रोहित शर्मा (11) और विराट कोहली (4) आउट हो गए थे.

कुछ ही पलों में श्रेयस अय्यर (14) भी आउट होकर पवेलियन लौटे को ईशान किशन को क्रीज पर आना पड़ा. स्कोरबोर्ड पर अभी 48 रन ही थे. ईशान किशन ने यहां सीनियर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर पारी को संभाला. पहले दोनों बल्लेबाजों ने एक-एक, दो-दो रन निकाले और इस बीच किशन कमजोर बॉल को बाउंड्री के बाहर भी भेजते दिखाई दिए. दोनों ने पारी को संभालते हुए अपनी-अपनी हाफ सेंचुरी जमा दी.