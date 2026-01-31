Hindi Cricket Hindi

Ishan Kishan Roar Before T20 World Cup 2026 Smashes 1st T20i Hundred Against New Zealand

Ishan Kishan ने दिखाई दहाड़, T20 वर्ल्ड कप से पहले ठोका धुआंदार शतक- न्यूजीलैंड को 272 का लक्ष्य

T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम में आए ईशान किशन ने एक बार फिर अपनी धाक साबित कर दी है. उन्होंने टीम इंडिया को खराब की शुरआत से उबारते हुए रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया.

ईशान किशन का शतक @BCCI

भारतीय टीम में दो साल से ज्यादा समय बाद वापसी करने वाले युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने अपनी कमबैक सीरीज में ही बता दिया है कि वह टी20 वर्ल्ड कप खेलने को पूरी तरह तैयार हैं. इस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20i सीरीज से वापसी करते हुए 4 पारियों में 215 रन ठोक दिए हैं, जिसमें एक शतक और एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है. उन्होंने सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में 43 बॉल पर 103 रन ठोक दिए, जिसमें 4 चौके और 10 छक्के शामिल थे. यह उनके टी20I करियर का पहला ही शतक है.

शनिवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में नंबर 3 पर उतरे ईशान ने न सिर्फ भारत की पारी को संभाला बल्कि तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी भी बखूभी निभाई. भारत की शुरुआत खराब रही थी, जब टीम के सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (6) तीसरे ओवर में ही खराब शॉट खेलकर आउट हो गए. करीब 2 ओवर बाद दूसरे ओपनर अभिषेक शर्मा (30) भी आउट हो गए थे. इसके बाद ईशान ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर बेखौफ अंदाज में पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए.

दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां छठे ओवर से 15वें ओवर तक मिलकर बैटिंग की और इस दौरान दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी निभाई. इस दौरान कप्तान सूर्यकुमार ने भी 30 बॉल में 63 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे. वहीं दूसरे छोर से ईशान किशन ने अपना शतक जमा दिया. ईशान यहां पारी के 18वें ओवर में आउट हुए थे और तब तक भारतीय टीम का स्कोर 233 रन हो चुका था.

इस सीरीज से पहले ईशान को टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में बतौर बैकअप खिलाड़ी टीम में आए थे. लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मिले 4 मौकों में बता दिया है कि वह अब टी20 वर्ल्ड कप में बैकअप नहीं बल्कि पहले विकेटकीपर के रूप में खेलते दिख सकते हैं. ईशान ने इस सीरीज की 4 पारियों में 1 हाफ सेंचुरी और 1 शतक की बदौलत 215 रन बनाए, जबकि टीम में बतौर पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेले संजू सैमसन यहां 5 पारियों में सिर्फ 46 रन ही बना पाए, जिसमें एक 0 भी शामिल है. सीरीज में उनका सर्वोच्च स्कोर 24 ही रहा.

ईशान की विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवकार 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है. भारतीय पारी के बाद टीम मैनेंजमेंट ने ईशान को ही विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंप दी, जो बताती है कि अब भारत ने भी उनकी शानदार फॉर्म और संजू की खराब हुई लय के चलते विकेटकीपर बल्लेबाज की पॉजिशन पर बड़ा फैसला ले लिया है. इस दौरान संजू जब फील्डिंग के लिए मैदान पर उतरे तो उनका उतरा हुआ साफ चेहरा भी इस बात की गवाही दे रहा था कि टी20 वर्ल्ड कप में वह प्लेइंग XI की पहली पसंद से बाहर हो रहे हैं.

Add India.com as a Preferred Source