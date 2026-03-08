Hindi Cricket Hindi

Ishan Kishan Stunning Catch In India Vs New Zealand T20 World Cup Final Watch Video

पहले बल्ले से मचाया तूफान, फिर ईशान किशन ने लपका हैरतअंगेज कैच, कीवी गेंदबाजों के उड़ाए होश- देखें Video

ईशान किशन ने मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले तेज रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. इसके बाद मैदान में जबरदस्त फुर्ती दिखाते हुए मुश्किल कैच लपककर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बड़ा झटका दिया.

Ishan Kishan Stunning Catch: ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी के बाद मैदान पर भी कमाल दिखाया. उन्होंने एक बेहद मुश्किल कैच पकड़कर कीवी बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को चौंका दिया. उनके इस शानदार प्रदर्शन ने मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई और भारतीय टीम को मजबूती दी. किशन का ये कैच सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया.

खबर पर अपडेट जारी है…