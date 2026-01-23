  • Hindi
IND vs NZ: ईशान किशन ने न्यूजीलैंड को धोया- 32 बॉल की पारी में जड़े 11 चौके और 4 छक्के, न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड भी बनाया

करीब 27 महीने बाद भारतीय टीम में लौटे युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने रायपुर टी20I में न्यूजीलैंड की बॉलिंग के परखच्चे उड़ा दिए. उन्होंने सिर्फ 32 बॉल की पारी में 76 रन उड़ाए.

Ishan Kishan Record Fifty vs New Zealand: भारत के लेफ्टहैंड बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने घरेलू क्रिकेट की अपनी फॉर्म को न्यूजीलैंड के खिलाफ बरकरार रखा है. वह नागपुर में खेले गए पहले टी20I में भले 8 रन बनाकर आउट हो गए थे. लेकिन उन्होंने दूसरे चांस को हाथ से जाने नहीं दिया. शुक्रवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में ताबड़तोड़ फिफ्टी जमा दी. ईशान की इस विस्फोटक बैटिंग की बदौलत भारत ने यह मैच 28 बॉल बाकी रहते अपने नाम कर लिया. इस मैच में इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज 35 बॉल में 76 रन ठोके, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे. उनके अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव (82*) ने भी महत्वपूर्ण रोल अदा किया.

भारत को इस मैच में कीवी टीम ने जीत के लिए 209 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में भारत ने सिर्फ 6 रन पर ही अनपने पहले 2 विकेट गंवा दिए. लेकिन नंबर 3 पर आए ईशान किशन आते ही ताबड़तोड़ रुख अपनाया और भारत को दबाव में नहीं घिरने दिया.

इस बल्लेबाज ने सिर्फ 21 बॉल में ही हाफ सेंचुरी जमा दी. इसी के साथ अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज हाफ सेंचुरी जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. इससे पहले पिछले ही मैच में अभिषेक शर्मा ने यह उपलब्धि अपने नाम की थी, जिन्होंने 22 बॉल में फिफ्टी ठोकी थी. ईशान ने यह रिकॉर्ड एक मैच बाद ही तोड़ दिया.

IND vs NZ- T20I में सबसे कम बॉल में 50 रन बनाने वाले भारतीय

  • 21 ईशान किशन रायपुर 2026*
  • 22 अभिषेक शर्मा नागपुर 2026
  • 23 केएल राहुल ऑकलैंड 2020
  • 23 रोहित शर्मा हैमिल्टन 2020
  • 23 सूर्यकुमार यादव रायपुर 2026*

ईशान के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी यहां सिर्फ 23 बॉल में अपनी फिफ्टी पूरी की और अब वह कीवी टीम के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी जमाने वाले संयुक्त रूप से तीसरे भारतीय बन गए हैं. उनके अलावा इस सूची में केएल राहुल और रोहित शर्मा का भी नाम शुमार है.

ईशान और सूर्यकुमार ने तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की साझेदारी भी निभाई. दोनों बल्लेबाजों ने कुल 8 ओवर तक एक साथ बैटिंग की. 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर जब ईशान ईश सोढ़ी की गेंद पर आउट हुए, तब भारत जीत से 81 रन ही दूर था, जबकि उसके पास 65 गेंदें शेष थीं.

