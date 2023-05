34 साल के ईशांत शर्मा ने रचा इतिहास, अंतिम ओवर में 12 रन को डिफेंड कर दिल्ली को दिलाई रोमांचक जीत

अनुभव का आप मोल नहीं लगा सकते. और यह बात ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) ने साबित कर दी. मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में 12 रन बचाकर अपनी टीम को जीत दिलाई. इस जीत ने दिल्ली कैपिटल्स को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के मुकाबले में बचाए रखा.

ईशांत इसके साथ ही आईपीएल इतिहास के दूसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अंतिम ओवर में 12 या उससे कम रन का सफलतापूर्वक बचाव किया है. ईशांत से पहसे मुंबई इंडियंस के डेनियल सैम्स ने गुजरात के खिलाफ नौ रन का बचाव किया था.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उसकी टीम 8 विकेट पर 130 रन ही बना सकी. और गुजरात टाइटंस की टीम 125 रन ही बना सकी. आखिरी ओवर में ईशांत ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हार्दिक पंड्या और राहुल तेवतिया की आक्रमक जोड़ी के होते हुए मुकाबला अपने नाम किया.

ईशांत ने पहली ही गेंद पर हार्दिक पंड्या ने दो रन बनाए. ऑफ स्टंप के बाहर लो- फुल टॉस थी. पंड्या ने गेंद पर बड़ा शॉट खेला लेकिन गेंद खाली जगह पर गिरी. एक्स्ट्रा कवर पर गेंद गई और बल्लेबाजों ने दो रन पूरे किए.

दूसरी गेंद- 1 रन- ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर. पंड्या ने इसे डीप पॉइंट पर खेला.

तीसरी गेंद राहुल तेवतिया को- कोई रन नहीं. शर्मा ने वह कर दिखाया जो पिछले ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के खाने वाले एनरिच नॉर्किया नहीं कर पाए थे. वाइड यॉर्कर. बल्लेबाज ने वाइड का रिव्यू लिया लेकिन इसमें उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली.

ओवर की चौथी गेंद- आउट. दिल्ली के लिए बहुत ही बड़ा विकेट और शायद मैच भी. ईशांत ने इस बार लेंथ पीछे की. तेवतिया ने इसे इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की. लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई. एक्स्ट्रा कवर पर आसान सा कैच. ईशांत शर्मा की खूबी का कोई ठिकाना नहीं.

दो गेंद पर अब सात रन चाहिए थे. क्रीज पर उतरे राशिद खान.

राशिद खान ने वाइड यॉर्कर को पॉइंट में खेला. रूसो ने छलांग लगाते हुए गेंद को रोका. यह पक्का चौका होता लेकिन रूसो की फील्डिंग ने दो रन बचाए.

आखिरी गेंद पर सिर्फ एक रन बना. दिल्ली की टीम अभी आईपीएल में बनी हुई है. ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस. राशिद ने बड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. दिल्ली ने पांच रन से मैच जीता.