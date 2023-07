टीम इंडिया का 'लंबू' वेस्टइंडीज दौरे पर कमेंट्री में आजमाएगा हाथ, 2 साल से BCCI नहीं दे रहा भाव

वेस्टइंडीज दौरे पर गई टीम इंडिया 12 जुलाई से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. पहला टेस्ट डोमिनिका में खेला जाएगा. इस मैच के साथ ही टीम इंडिया का विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2023-25 साइकल में अभियान शुरू होगा. चेतेश्वर पुजारा की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक का डेब्यू हो सकता है. इसके अलावा इस सीरीज में अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) भी डेब्यू करने के लिए तैयार है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज के दौरान इशांत कमेंट्री बॉक्स में कदम रखने जा रहे हैं.

टीम इंडिया का ‘लंबू’ इशांत पिछले करीब तीन साल से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. इशांत शर्मा का कमेंट्री में हाथ आजमाना एक और दिलचस्प पहलू है. अपने असाधारण गेंदबाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध, इशांत भारत के सबसे प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेटरों में से एक हैं. इशांत ने अपने करियर में एकमात्र 10 विकेट वेस्टइंडीज के खिलाफ ही लिए हैं.

जियो सिनेमा ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज के दौरान इशांत के कमेंट्री करने का जानकारी दी है. ब्रॉडकास्टर्स ने ट्विटर पर लिखा, इशांत शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में एकमात्र 10 विकेट वेस्टइंडीज के खिलाफ लिया. वह अब भारत की आगामी सीरीज में कमेंट्री बॉक्स में होंगे.”

इशांत संन्यास लिए बिना ही कमेंट्री करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी होंगे. विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी यह काम कर चुके हैं. भारत के वेस्टइंडीज दौरे की कमेंट्री अंग्रेजी, हिंदी के अलावा भोजपुरी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में भी किया जाएगा.