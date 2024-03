VIDEO: गाजा को सपोर्ट करने के लिए PAK की धरती पर लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे, PSL Final में शादाब खान ने की अगुवाई

कराची: ऑलराउंडर शादाब खान की कप्तानी वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का खिताब जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया. कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद ने इमाद वसीम (5 विकेट) के दम मुल्तान सुल्तांस को 20 ओवर में 159/9 पर रोक दिया और फिर मार्टिन गुप्टिल के अर्धशतक के दम पर अंतिम गेंद पर मैच जीत लिया. खिताबी जीत के बाद कप्तान शादाब खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह फिलिस्तीन का झंडा लिए मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान की टीम के बाकी खिलाड़ी भी उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं. ये खिलाड़ी भी अपने हाथ में फिलिस्तीनी झंडे लिए हुए हैं और शादाब खान के साथ मैदान के चारों ओर घूम रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी गाजा को सपोर्ट करने के लिए फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे हैं.

मैच के बाद जब शादाब खान से फिलिस्तीनी झंडे लहराने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ” यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था.”

Islamabad United’s PSL winning celebration with Palestine 🇵🇸 flags to show support to Gaza

– Lead by Shadab Khan and IMAD Wasim with the performance IU won 3rd Title🏆

