ISPL: आईपीएल 2024 से पहले टी-10 लीग का लगेगा तड़का, 24 फरवरी को नीलामी, जानें कितनी टीमें हिस्सा लेगी

मुंबई. आईपीएल 2024 से पहले टी-10 का तड़का लगेगा. छह टीमों की टेनिस गेंद क्रिकेट लीग टी-10 प्रारुप में मुंबई में दो से नौ मार्च 2023 तक खेली जायेगी, जिसमें सभी 19 मैच क्रिकेट स्टेडियम के भीतर होंगे.

इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) में मुंबई , हैदराबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, कोलकाता और श्रीनगर की फ्रेंचाइजी आधारित टीमें होंगी, हर टीम में 16 खिलाड़ी और छह सहयोगी स्टाफ होंगे जिनकी कुल फीस अधिकतम दस लाख रूपये होगी, इसके अलावा एक मेंटोर भी होगा मसलन एक पूर्व रणजी खिलाड़ी जिसकी फीस 15 लाख रूपये होगी, हर टीम का एक सेलिब्रिटी एंकर मालिक होगा.

हर टीम के पास खर्च करने के लिये एक करोड़ रूपये होंगे और हर खिलाड़ी की नीलामी के लिये बेस प्राइज तीन लाख रूपये होगी जबकि अधिकतम कोई सीमा नहीं है, खिलाड़ियों की नीलामी यहां 24 फरवरी को होगी.

