भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने सोशल मीडिया पर भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद के बीच मालदीव के कुछ मंत्रियों की तरफ से भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बारे में दिए गए विवादास्पद बयानों टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की है.

साथ ही हार्दिक ने विदेशी स्थानों के बजाय भारतीय द्वीप को लोगों के लिए अच्छा हॉलीडे वेन्यू बताया. स्टार क्रिकेटर ने कहा कि वो खुद उनका अगली छुट्टियों में लक्षद्वीप ही जाएंगे.

Extremely sad to see what’s being said about India. With its gorgeous marine life, beautiful beaches, Lakshadweep is the perfect get away spot and surely a must visit for me for my next holiday #ExploreIncredibleIndia pic.twitter.com/UA7suQArLB

हार्दिक ने ट्वीट किया, “यह देखकर बहुत दुख हुआ कि भारत के बारे में क्या कहा जा रहा है. अपने भव्य समुद्री जीवन, सुंदर समुद्र तटों के साथ, लक्षद्वीप एक आदर्श छुट्टी स्थल है और निश्चित रूप से मेरी अगली छुट्टियों के लिए मुझे अवश्य जाना चाहिए #एक्सप्लोरइनक्रेडिबलइंडिया.”

इससे पहले महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में अपने 50वें जन्मदिन समारोह को याद करते हुए भारतीय समुद्र तटों को बढ़ावा देने की पहल शुरू की.

250+ days since we rang in my 50th birthday in Sindhudurg!

The coastal town offered everything we wanted, and more. Gorgeous locations combined with wonderful hospitality left us with a treasure trove of memories.

India is blessed with beautiful coastlines and pristine… pic.twitter.com/DUCM0NmNCz

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 7, 2024