अजीत अगरकर का चीफ सिलेक्टर बनना तय, दिल्ली कैपिटल्स के इस फैसले से मिला इशारा

टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) का भारतीय टीम का चीफ सिलेक्टर बनना तय दिख रहा है. इस कड़ी में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का ताजा अपडेट इन अटकलों को और पुख्ता करता है. अगर अब तक दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे, वह टीम में मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग को बॉलिंग डिपार्टमेंट में बतौर सहायक कोच जुड़े हुए थे.

आज दिल्ली ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अगरकर टीम की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं. उनके साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वाटसन भी सहायक कोच के पद से अलग हो गए हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने दोनों खिलाड़ियों को भविष्य में कभी भी टीम से जुड़ने की बात लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.