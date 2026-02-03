  • Hindi
T20 वर्ल्ड कप में भारत vs पाकिस्तान मैच नहीं होने से शाहिद अफरीदी को अफसोस, ICC से की न्याय की मांग

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप में दोनों देश आमने-सामने नहीं खेल पाएंगे. मैं हमेशा मानता हूं कि जब-जब राजनीति दरवाजे बंद करती है तो क्रिकेट उसे खोल सकता है.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने इस बात पर अफसोस जताया है कि इस बार भारत और श्रीलंका में आयोजित होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) में भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे. वैसे तो ICC ने टूर्नामेंट का शेड्यूल बनाते हुए इस हाई वॉल्टेज मुकाबले का पूरा ध्यान रखा था लेकिन हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने PCB को यह निर्देश दिया है कि वह इस वैश्विक टूर्नामेंट में खेलने तो जाएगा लेकिन भारत के खिलाफ उसके खिलाड़ी मैदान पर न उतरें. अफरीदी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है लेकिन वह अपनी सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं. अफरीदी ने इसी के साथ ICC को चुनौती भी दी है.

पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, ‘मैं हमेशा यह मानता हूं जब राजनीति रास्ते बंद करती है तो क्रिकेट उसे खोल सकता है. यह अफसोस की बात है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा. लेकिन मैं अपनी सरकार के फैसले के साथ हूं. अब ICC को आगे आना चाहिए और अपने बयानों नहीं बल्कि फैसलों से साबित करना चाहिए कि वह पक्षपात नहीं करता. वह स्वतंत्र है और प्रत्येक सदस्य के साथ न्याय करता है.’

बता दें बीते रविवार को पाकिस्तान की सरकार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर यह ऐलान किया था कि उसकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी. साथ ही यहां यह भी जानकारी दी गई कि उसकी टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी. इस पर ICC ने कहा था कि उसे अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से इस मामले पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. इसके साथ ही उसने कहा कि पाकिस्तान को अपने इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए. साथ ही उसे चेताया भी कि उसे इस फैसले के दीर्घकालिक परिणाम भी भुगतने होंगे.

बता दें पाकिस्तान ने यह रुख टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेने वाले बांग्लादेश के समर्थन में अपनाया है. बांग्लादेश ने पिछले महीने की शुरुआत में ICC से अपील की थी कि वह उसके टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को भारत की बजाए श्रीलंका में शिफ्ट कर दे क्योंकि यहां उसकी सुरक्षा को खतरा है. ICC ने उसकी मांग पर सुरक्षा जांच करने वाली स्वतंत्र एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद बांग्लादेश का तर्क उसे सही नहीं लगा. इसके बावजूद उसने ICC के पूर्ण सदस्य देशों की वोटिंग कराकर यह फैसला किया कि बांग्लादेश को तय शेड्यूल के मुताबिक भारत में ही अपने मैच खेलने होंगे.

इस वोटिंग में बांग्लादेश को सिर्फ 2 ही वोट मिले थे, जिसमें एक वोट उसका अपना था, जबकि दूसरा वोट पाकिस्तान का था. बांग्लादेश 2-14 के अंतर से यहां मात खा गया. लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और फिर टी20 वर्ल्ड कप से ही अपना नाम वापस ले लिया. अब इस मसले पर पाकिस्तान अपनी नई चाल चल रहा है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

