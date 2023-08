मालाहाइड। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ने के बाद कहा कि पहले मौसम अच्छा होने के कारण उन्हें मैच रद्द होने की आशंका नहीं थी. भारत ने इसके साथ ही तीन मैच की सीरीज 2-0 से अपने नाम की.

चोट के बाद वापसी कर रहे तेज गेंदबाज बुमराह की अगुआई में खेलते हुए भारत ने वर्षा से प्रभावित पहला मैच डकवर्थ-लुईस पद्धति के आधार पर दो रन जबकि दूसरा मैच 33 रन से जीता था. बुमराह ने मैच रद्द होने के बाद कहा, ‘‘मैच के होने का इंतजार करना निराशाजनक था. हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी क्योंकि पहले मौसम ठीक था.’’

बुमराह ने कप्तानी को बताया मजेदार

भारतीय टीम की कप्तानी करने के मौके पर बुमराह ने कहा, ‘‘(कप्तानी करना) बहुत मजेदार रहा और कप्तानी करना सम्मान की बात है. जब बारिश हो रही थी तब भी वे (खिलाड़ी)उत्साहित और उत्सुक थे.’’