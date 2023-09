नई दिल्ली: वसीम अकरम (Wasim Akram) का मानना है कि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के लिए अब भारतीय प्लेइंग इलेवन (India Playing XI) में जगह बनाना मुश्किल होगा. पूर्व पाकिस्तानी पेसर ने कहा है कि ईशान किशन (Ishan Kishan) और केएल राहुल (KL Rahul) ने एशिया कप (Asia Cup 2023) में मिडल-ऑर्डर में जैसा प्रदर्शन किया है उसके बाद अय्यर के लिए टीम में जगह बना पाना आसान नहीं होगा. अय्यर काफी समय चोट के चलते क्रिकेट से दूर रहे. हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में उन्होंने टीम में वापसी की थी. पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) उस मैच में उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए थे. वहीं नेपाल के खिलाफ मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था. भारत ने वह मैच 10 विकेट से अपने नाम किया था.

हालांकि अय्यर को एक बार फिर टीम से बाहर होना पड़ा. भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 (IND vs PAK) के मैच से पहले एक बार फिर उनकी पीठ में तकलीफ होने लगी. और उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर होना पड़ा.

इसके बाद केएल राहुल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. उन्होंने इस मौके को भरपूर भुनाया. और शानदार सेंचुरी लगाकर भारत की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई.

