पाकिस्तान की करारी हार से टूटा रमीज राजा का दिल, कहा-अगर आप जीत नहीं सकते..

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने वनडे वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खराब प्रदर्शन के लिए पाकिस्तानी टीम की कड़ी आलोचना करते हुए इस हार को दुखद और पीड़ादायक करार दिया. भारत ने शनिवार को अहमदाबाद में खेले गए मैच में पाकिस्तान को 191 रन पर आउट कर दिया था तथा इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा की शानदार पारी से लगभग 20 ओवर शेष रहते हुए सात विकेट से जीत हासिल की.

राजा ने आईसीसी रिव्यू पॉडकास्ट में कहा,‘‘इस हार से वे बेहद दुखी होंगे. यह भयावह है. यह पीड़ादायक है. यह करारी हार है. वे खेल के तीनों विभागों में चित कर दिए गए. अगर आप जीत नहीं सकते तो कम से कम चुनौती तो पेश करो. पाकिस्तान ऐसा करने में सक्षम नहीं था.’’ पाकिस्तान की भारत के हाथों वनडे वर्ल्ड कप में यह लगातार आठवीं हार थी. राजा ने कहा कि पाकिस्तान को लंबे समय से चले आ रहे इस अवांछित क्रम को समाप्त करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा.

Former Cricket World Cup winner Ramiz Raja has blasted Pakistan following their seven-wicket loss to India.

