दूसरी बार पिता बने जेक कालिस, पत्नी ने बेटी को दिया जन्म, इंटरनेट पर बताया- क्या रखा नाम

Jacques Kallis Blessed With Baby Girl: दुनिया के महानतम ऑलराउंडर्स में शुमार जैक कालिस (Jacques Kallis) दूसरी बार पिता बने हैं. उनकी पत्नी चार्लीन एंजेल्स ने बुधवार सुबह केप टाउन में बेटी को जन्म दिया. मां और बेटी पूरी तरह स्वस्थ हैं. इससे पहले कालिस का एक बेटा है, जो करीब 3 साल का हो चुका है. इस ऑलराउंडर ने बेटी की जन्म की जानकारी अपने टि्वटर हैंडल पर अपने फैन्स के साथ साझा की है. कालिस परिवार ने बेटी के जन्म के साथ उसके नाम की भी घोषणा कर दी है.

उन्होंने लिखा, ‘आज (बुधवार) सुबह 8.37 बजे हमारी खूबसूरत बेटी क्लो ग्रेस कैलिस पैदा हुई. 2.88 किग्रा वजन की हमारी छोटी राजकुमारी ने पहले ही डैडी को अपनी छोटी उंगली में लपेट लिया है. मां और बेटी दोनों स्वस्थ हैं. जोशी भी अपनी नन्ही छोटी बहन से प्यार कर रहा है. हमारा दिल खुशी से धड़क रहा हैं.’ भारत के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी कालिस को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है.