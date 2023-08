47 साल के जैक कैलिस ने दोबारा बल्ला उठाते ही मचाया तूफान, 31 गेंदों पर 64 रन की धमाकेदार पारी खेल सुरेश रैना की टीम को दिलाई पहली जीत

नई दिल्ली: अमेरिका में इस समय यूएस टी-10 लीग (US Masters T10 League) आयोजित की जा रही है. लीग में शनिवार को टेक्सास चार्जर्स और कैलिफोर्निया नाइट्स (California Knights vs Texas Chargers) के बीच एक शानदार मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान जैक कैलिस (Jacques Kallis) का पुराना विस्फोटक अंदाज देखने को मिला. कैलिस ने 47 साल उम्र में एक तूफानी पारी खेलकर सुरेश रैना (Suresh Raina) की टीम को इस लीग की पहली जीत दिला दी.

अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित लॉडरहिल में कैलिफोर्निया नाइट्स के कप्तान सुरेश रैना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. नाइट्स ने अपना पहला विकेट पहले ओवर में ही एरोन फिंच के रूप में खो दिया. इसके बाद कैलिस ने टेक्सास चार्जर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी.

उन्होंने मुकाबले में 31 गेंद पर नाबाद 64 रन की धमाकेदार पारी खेली. दिग्गज ऑलराउंडर ने अपनी लाजवाब पारी के दौरान तीन छक्के और आठ चौके लगाए. उनके अलावा मिलिंद कुमार ने 28 गेंदों पर 6 छक्के और 7 चौकों की मदद से नाबाद 76 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर नाबाद 158 रन की साझेदारी की.