40 साल के जेम्स एंडरसन का एक और बड़ा कारनामा, 1100 के क्लब में शामिल

इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने अपने क्रिकेट करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. 40 साल के एंडरसन ने एशेज 2023 (Ashes 2023) के पहले टेस्ट में अपना पहला विकेट हासिल करते ही एक और नया इतिहास रच दिया. उन्होंने तीसरे दिन विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी का विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दे दिया. एंडरसन ने 99वें ओवर में लैंथ बॉल के जरिए कैरी को छकाते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया.

अनुभवी तेज गेंदबाज ने कैरी को अपना शिकार बनाने के साथ ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 1100 विकेट भी पूरे कर लिए. एंडरसन का एशेज 2023 के पहले टेस्ट का ये पहला विकेट है. टेस्ट में 700 विकेट पूरे करने से जिम्मी अब सिर्फ 14 विकेट दूर हैं. अब तक सिर्फ 2 ही गेंदबाज टेस्ट में 700 से ज्यादा विकेट लेने का कमाल कर पाए हैं. इनमें मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न शामिल हैं.

एंडरसन को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है. वह सबसे लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटरों की सूची में 16वें पायदान पर हैं. क्रिकेट के इतिहास में 20 साल से ज्यादा समय तक 18 खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट खेला हैं. इसमें पहले पायदान पर विल्फ्रेड रोड्स हैं. इंग्लैंड की ओर से रोड्स ने 30 साल 315 दिन तक टेस्ट क्रिकेट खेला था.