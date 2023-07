WATCH VIDEO: स्टुअर्ट ब्रॉड के रिटायरमेंट की खबर सुनते ही रोने लगे जेम्स एंडरसन, Jimmy का इमोशनल वीडियो वायरल

James Anderson Got Emotional: इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास (Stuart Broad’s Retirement) लेने की घोषणा कर दी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा एशेज सीरीज 2023 का पांचवां और अंतिम टेस्ट मैच उनके करियर का अंतिम टेस्ट मैच है. 37 वर्षीय खिलाड़ी ब्रॉड ने पांचवें टेस्ट के तीसरे दिन संन्यास की घोषणा की. जेम्स एंडरसन के बाद ब्रॉड इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है. स्टुअर्ट ब्रॉड के रिटायरमेंट की खबर सुनते ही उनके सबसे खास दोस्त और साथी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की आंखों से आंसू बहने लगे.

अपने साथी ब्रॉड के संन्यास के बारे में बात करते समय एंडरसन काफी इमोशनल हो गए. दिग्गज तेज गेंदबाज का रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 600 या उससे अधिक विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन के बाद दुनिया के केवल दूसरे तेज गेंदबाज हैं.

ब्रॉड और एंडरसन की जोड़ी टेस्ट क्रिकेट में एक साथ सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाली इंग्लैंड की पहली और दुनिया की दूसरी जोड़ी है. ब्रॉड और एंडरसन की जोड़ी ने एक साथ 138 टेस्ट मैच खेले हैं और इसमें उन्होंने मिलकर करीब 1300 विकेट चटकाए हैं.

एंडरसन ने ब्रॉड के संन्यास पर बात करते हुए कहा, ” हां, बिल्कुल मैं उन्हें बहुत मिस करूंगा. वह मेरा सबसे अच्छा साथी है और वह हर समय मेरे साथ रहना शानदार रहा है.”

इससे पहले, ब्रॉड ने अपने संन्यास पर जेम्स एंडरसन के रिएक्शन के बारे में बताया. बीबीसी के टेस्ट मैच स्पेशल पर बोलते हुए ब्रॉड ने कहा, “उसने (एंडरसन) बस इतना कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं?” फिर हम गले मिले. मैं कल रात स्टोक्स और बाज़ (ब्रेंडन मैकुलम) से मिलने गया और कहा कि आपने मेरे लिए जो कुछ किया है, उसके लिए धन्यवाद. यह हमेशा कठिन होता है. जब मैंने जिमी से बात की तो मैं थोड़ा भावुक हो गया.”