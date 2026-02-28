By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, 66 साल में पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब
जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक के खिलाफ ड्रॉ रहे फाइनल में पहली पारी की बढ़त के आधार पर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता.
जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए. और इसके जवाब में कर्नाटक की सितारों से सजी टीम सिर्फ 293 रन बनाए. कर्नाटक की टीम में केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल और करुण नायर जैसे बल्लेबाज थे. जम्मू-कश्मीर ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 342 रन बनाए. मैच ड्रॉ रहा. लेकिन पहली पारी में बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर चैंपियन बन गया.
जम्मू-कश्मीर ने जीता टॉस, बनाया बड़ा स्कोर
जम्मू-कश्मीर की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कामरान इकबाल जल्दी आउट हो गए. लेकिन इसके बाद बल्लेबाजों ने अच्छा योगदान दिया. शुभम पुण्डीर ने 121 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और दो छक्के लगाए. इसके अलावा कप्तान पारस डोगरा ने 70 रन नबाए. अब्दुल समद, कन्हैया वाधवान, साहिल लोत्रा ने हाफ सेंचुरी लगाईं. पहली पारी में जम्मू-कश्मीर ने 584 रन का स्कोर बनाया. कर्नाटक की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा सबसे कामयाब गेंदबाज रहे. उन्होंने पांच विकेट लिए.
कर्नाटक की टीम नहीं दे पाई जवाब
इसके जवाब में कर्नाटक की टीम से अच्छे जवाब की उम्मीद थी. कर्नाटक के पास केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर और देवदत्त पडिक्कल जैसे स्टार बल्लेबाज थे. लेकिन यह टीम सिर्फ 293 रन ही बना सकी. सिर्फ मयंक अग्रवाल ही क्रीज पर टिके रहे. अग्रवाल ने 160 रन बनाए. लेकिन करुण नायर, रविचंद्रन स्मरण खाता भी नहीं खोल पाए. कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने 11 रन बनाए. वहीं राहुल ने 13 रन बनाए.
मैच स्कोरकार्ड
|पहली पारी
|जम्मू-कश्मीर
|584 रन
|कर्नाटक
|293 रन
|जम्मू-कश्मीर – दूसरी पारी
|कामरान इकबाल
|नाबाद 160
|यावर हसन
|बो प्रसिद्ध 01
|शुभम पुंडीर
|स्थानापन्न बो विशाक 04
|परस डोगरा
|बो प्रसिद्ध 16
|अब्दुल समद
|का विशाक बो गोपाल 32
|साहिल लोत्रा
|नाबाद 101
|अतिरिक्त
|28
|कुल
|342/4 (113 ओवर)
|विकेट पतन
|1-6, 2-11, 3-72, 4-145
|गेंदबाजी
|विशाक
|10-1-30-1
|कृष्णा
|12-0-42-2
|पाटिल
|13-0-51-0
|शेट्टी
|31-10-50-0
|गोपाल
|36-13-84-1
|करुण नायर
|7-2-21-0
|केएल राहुल
|2-0-15-0
|मयंक अग्रवाल
|2-0-23-0
जम्मू-कश्मीर के लिए तेज गेंदबाज आकिब नबी ने पांच विकेट लिए. सुनील कुमार, युद्धवीर सिंह ने दो-दो विकेट लिए.
दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर ने और करारा जवाब दिया. कामरान ने 160 रन की नबाद पारी खेली. और साहिल लोत्रा ने भी नाबाद 101 रन बनाए. ऐसा लग रहा था कि जम्मू-कश्मीर की टीम साहिल की सेंचुरी का ही इंतजार कर रहा था.
