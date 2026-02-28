Hindi Cricket Hindi

Jammu Kashmir On The Verge Of Winning Ranji Trophy 2025 26 Team Will Create History

इतिहास रचने की दहलीज पर जम्मू-कश्मीर, 66 साल में पहली बार जीत सकता है रणजी ट्रॉफी का खिताब

जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है. यह टीम अपना पहला ऐतिहासिक

jammu-kashmir

जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है. यह टीम अपना पहला ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी खिताब जीत सकती है. टीम के पास 66 साल में पहली बार चैंपियन बनने का मौका है. या कहें कि टीम उस दहलीज पर खड़ी है. और उसने कर्नाटक जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ऐसा दमदार प्रदर्शन किया है कि अब इतिहास बनना तय लग रहा है.

जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में दमदार बल्लेबाजी की. और 584 रन का मजबूत स्कोर बनाया. पहली पारी में शुभम पंडीर ने 121 रन बनाए. इसके अलावा यावर हसन ने 88, कप्तान पारस डोगरा और विकेटकीपर कन्हैया वाधवन के 70, साहिल लोत्रा के 72 रनों की पारी ने टीम को इतने मजबूत स्कोर तक पहुंचाया जहां से कर्नाटक को मैच पर पकड़ बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी.

इसके बाद आकिब नबी की धारदार गेंदबाजी के सामने कर्नाटक की मजबूत बल्लेबाज धराशायी हो गई. केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर जैसे भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ियों के साथ ही रविचंद्रन स्मरण जैसे रनों का अंबार लगाने वाले बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए. कर्नाटक की मजबूत बल्लेबाजी को जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों ने खूब परेशान किया.

जम्मू-कश्मीर ने हासिल की बढ़ी लीड

पहली पारी में कर्नाटक 293 रन पर सिमट गई. जम्मू-कश्मीर को 291 रन की बड़ी बढ़त मिली. हालांकि टीम ने फॉलोऑन देने के बजाय दोबारा बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

इसके बाद जम्मू-कश्मीर ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 186 रन बना दिए थे. और खबर लिखे जाने तक उसका स्कोर चार विकेट पर 279 रन था. इसमें कामरान इकबाल के नाबाद 120 और साहिल लोत्रा के नाबाद 78 रन शामिल हैं. उसकी कुल बढ़त 570 रन की हो गई है.

जम्मू-कश्मीर को मिल जाएगा रणजी ट्रॉफी का खिताब!

शनिवार को खेल के पांचवें और आखिरी दिन जम्मू-कश्मीर का खिताब पर कब्जा करना तय लग रहा है. मैच अगर आज ड्रॉ भी होता है तो रणजी ट्रॉफी के नियमों के हिसाब से जम्मू कश्मीर टीम ने क्योंकि पहली पारी में बड़ी बढ़त ली थी, इसलिए जम्मू कश्मीर इस मैच की विनर होगी। यानी आज जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्राफी खिताब उठाएगी, जिसको लेकर खेलो प्रेमियों में खासा उत्साह है.

Add India.com as a Preferred Source

जम्मू-कश्मीर की टीम के लिए 66 साल लंबा इंतजार समाप्त हो रहा है. इस वजह से यह खिताब राज्य के घरेलू क्रिकेट के लिए बड़ी संजीवनी हो सकता है. भारतीय घरेलू क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर को बहुत मजबूत टीम नहीं माना जाता रहा है. लेकिन इस बार टीम ने दिखाया है कि लगातार मेहनत और जज्बे से बड़ी से बड़ी टीम को मात दी जा सकती है.

जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्लाह भी मैच देखने कर्नाटक पहुंच चुके हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी पोस्ट की थी. इससे पता चलता है कि राज्य के लिए यह कितनी बड़ी उपलब्धि है.