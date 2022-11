इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रिकॉर्ड 5 बार खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस (MI) ने लीग के अगले सीजन के शुरू होने से पहले एक बड़ा दांव खेला है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन बेहरेनडॉर्फ (Jason Behrendorff) को अपनी टीम में शामिल किया है.

बेहरेनडॉर्फ इससे पहले, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम का हिस्सा थे और अब उन्हें ट्रेडिंग विंडो के जरिए मुंबई इंडियंस में लाया गया है. जेसन की 3 साल बाद मुंबई की टीम में वापसी हुई है. आरसीबी ने IPL 2022 ऑक्शन में जेसन बेहरेनडॉर्फ को 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया था.

बाएं हाथ के तेज गेंदबाद बेहरेनडॉर्फ इससे पहले, 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स, 2018 में मुंबई इंडियंस और 2022 में बैंगलोर के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 T20I में 7 विकेट लिए हैं और इसमें 21 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.