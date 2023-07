48 साल में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेलने से चूकी वेस्टइंडीज, अब बोर्ड ने उठाया ये सख्त कदम

भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालीफाई नहीं करने के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ 12 जुलाई से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए कार्यभार प्रबंधन के तहत ऑलराउंडर जैसन होल्डर और तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ को जिम्बाब्वे में चल रहे क्वालीफायर से रिलीज कर दिया है.

दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज इस साल के आखिर में भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के लिये क्वालीफाई नहीं कर सकी है और टूर्नामेंट के 48 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. कैरेबियाई टीम को अभी भी क्वालीफायर में ओमान और श्रीलंका के खिलाफ दो सुपर सिक्स मैच खेलने हैं.

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने ट्वीट किया, जैसन होल्डर और अलजारी जोसेफ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर से जल्दी रवाना होंगे. वे सुपर सिक्स के आखिरी दो मैच नहीं खेलेंगे. भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वर्कलोड को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.”