टी20 वर्ल्ड कप में अपने पहले दो मैच जीतकर प्वॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंची टीम इंडिया अपने स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की कमी से इनकार नहीं कर रही है. लेकिन भारतीय टीम यह बखूबी जानती है कि उसके स्टार गेंदबाज नहीं होने से बाकी गेंदबाजों को क्या करना है.Also Read - if i were the captain i will definitely pick shoaib malik in squad says wasim akram

भारतीय टीम के सीनियर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने माना कि बुमराह का टीम में न होना सचमुच बड़ा झटका है. लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उनकी कमी के चलते हमारी टीम को अपनी रणनीति में कोई बदलाव करना होगा. Also Read - वसीम अकरम ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, बोले- पिच मुश्किल थी तो गद्दाफी स्टेडियम से ले जाते

बता दें जसप्रीत बमराह टी20 वर्ल्ड कप से कुछ रोज पहले बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर से जूझ रहे हैं. इसके चलते वह टी20 विश्व कप में नहीं खेल रहे हैं. Also Read - क्‍या अब भी SF में प्रवेश कर सकती है पाकिस्‍तान की टीम? केवल ये समीकरण करेगा मदद

भुवनेश्वर कुमार भी एशिया कप और उसके बाद द्विपक्षीय सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप में अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है. भुवनेश्वर से पूछा गया क्या बुमराह की अनुपस्थिति में गेंदबाजों को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘बुमराह जिस तरह का गेंदबाज है निश्चित तौर पर टीम के लिए बड़ा नुकसान है लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि बुमराह नहीं है तो हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं.’

उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ‘यहां तक कि यदि बुमराह भी टीम में होते तो हम कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करते. हम वही कर रहे हैं जो हमारे मजबूत पक्षों के अनुकूल हैं.’

भुवनेश्वर ने कहा, ‘टी20 ऐसा फॉर्मेट है कि अगर पिच अनुकूल नहीं हुई तो यह गेंदबाजों के लिए ही नहीं बल्लेबाजों के लिए भी मुश्किल हो सकती है. लेकिन एशिया कप बड़ी प्रतियोगिता थी इसलिए लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया.’

उन्होंने कहा, ‘वर्ल्ड कप के दौरान मैंने खुद को सोशल मीडिया से पूरी तरह अलग रखा है. इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या लिखा जा रहा है क्योंकि यह सोशल मीडिया है, जिससे आपको सारी चीजों का पता चलता है.’