Jasprit Bumrah की पत्नी संजना गणेशन ने बेटे को दिया जन्म, नामकरण भी हो गया, फैन्स से शेयर की खबर

Jasprit Bumrah Become Father of Baby Boy: टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) पिता बने हैं. उनकी पत्नी संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) ने सोमवार 4 सितंबर की सुबह बेटे को जन्म दिया. बुमराह ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स और इंस्टाग्राम पर अपने फैन्स के साथ यह खबर शेयर की. उन्होंने यह खबर बताते हुए अपने बेटे का नाम भी फैन्स के साथ शेयर किया. बुमराह ने बेटे का नाम अंगद जसप्रीत बुमराह (Angad Jasprit Bumrah) रखा है. बुमराह अपनी पहली संतान के जन्म के लिए एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के बाद भारत लौट आए थे. वह आज नेपाल के खिलाफ होने वाले मैच के लिए भारतीय टीम के साथ नहीं होंगे.

जसप्रीत बुमराह ने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा, ‘हमारा छोटा परिवार बढ़ गया है और जितनी हम कल्पना कर सकते थे हमारा दिल उतना भर गया है! आज की सुबह हमने अपने नन्हे बेटे अंगद जसप्रीत बुमराह का दुनिया में स्वागत किया. हम चांद पर हैं और हमारे जीवन का यह नया अध्याय अपने साथ जो कुछ भी लाएगा हम उसका इंतजार नहीं कर सकते.’

बुमराह ने संजना से मार्च 2021 में शादी की थी. इससे पहले ये कपल काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहा था. संजना गणेशन भी क्रिकेट की दुनिया में जाना-पहचाना नाम हैं. वह क्रिकेट मैचों में अलग-मैच मैच प्रसारक चैनलों के लिए मैच प्रेजेंटर के तौर पर दिखाई देती रहती हैं.