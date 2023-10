जसप्रीत बुमराह के तूफान में उड़ा पाकिस्तान; भारतीय स्टार गेंदबाज ने विश्व कप 2023 में बनाया शानदार रिकॉर्ड

शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शादाब खान (Shadab Khan) और मोहम्मद रिजवान (Mohammed Rizwan) को क्लीन बोल्ड कर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) 2023 वनडे विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. बुमराह, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी (Matt Henry) और मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) के साथ आठ विकेट लेकर विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं.

14 अक्टूबर को हुए मुकाबले में बुमराह की एंगल से अंदर आई गेंद जब पिच होने के बाद सीधी हुई तो शादाब खान के पास करने के कुछ बचा और वो केवल गेंद को ऑफ स्टंप लगते देखते रह गए. बुमराह ने इससे पहले मोहम्मद रिजवान को ऑफ-कटर से क्लीन बोल्ड किया था.

बुमराह के साथ साथ भारत के बाकी गेंदबाजों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और पूरी टीम को 191 रन के स्कोर पर ऑलआउट किया. यह 1999 के बाद से 50 ओवर के विश्व कप मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे कम स्कोर है.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाक टीम को अच्छी शुरुआत मिली थी और 30वें ओवर में टीम का स्कोर 2 विकेट पर 155 रन था. लेकिन अहमदाबाद की धीमी सतह पर कुलदीप यादव की रिस्ट स्पिन और बुमराह के वैरिएशंस ने पाकिस्तान के रनों की गति को पूरी तरह से रोक दिया.

