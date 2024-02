जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास; वाईजैग टेस्ट में 6 विकेट लेकर सबसे तेज 150 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर 6 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए. इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने केवल 34 मैचों में यह उपलब्धि हासिल कर महान कपिल देव (Kapil Dev) को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 39 मैचों में 150 विकेट का आंकड़ा पार किया था. सबसे तेज 150 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड आज भी पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वकार यूनुस के नाम है, जिन्होंने 27वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की.

इस सूची में पूर्व भारतीय स्पिनर इरापल्ली प्रसन्ना और अनिल कुंबले बुमराह के बराबर है, दोनों दिग्गजों ने 34 टेस्ट मैचों में 150 विकेट लिए. जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 29 और रवींद्र जड़ेजा ने 32 टेस्ट मैचों में ये कारनामा कर दिखाया.

