कोलंबो: जुलाई की 14 तारीख थी और साल था 2022. जब जसप्रीत बुमराह ने पिछली बार वनडे इंटरनैशनल में गेंदबाजी की थी. तब से वह चोट के चलते वह कई बार मैदान से बाहर रहे. इसके बाद वह उसी साल सितंबर में वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में उतरे लेकिन वहीं से वह चोटिल हुए और फिर मैदान से बाहर हो गए. इसके बाद न वह एशिया कप 2022 में खेले. न आईपीएल में और न वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में. बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बुमराह ने वापसी की. लेकिन यह वापसी सिर्फ एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियां परखने के लिए ही थीं. बुमराह उस तैयारी में अभी तक खरे उतरे दिखाई दिए.

इसके बाद भारतीय टीम एशिया कप 2023 खेलने श्रीलंका पहुंची. बुमराह टीम के साथ थे. पूरी तैयारी के साथ. पाकिस्तान के खिलाफ कैंडी में पहले मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की. और इसके बाद बारिश की वजह से खेल नहीं हो पाया. बुमराह को गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला. इसके बाद भारत का मुकाबला नेपाल के साथ था. उसी समय बुमराह की जिंदगी में बड़ी खुशी आई. वह पहली बार पिता बने. बुमराह और उनकी पत्नी संजना गणेशन के घर बेटे का जन्म हुआ. बुमराह उस खुशी में शामिल होने पहुंचे. बेटे का नाम रखा अंगद जसप्रीत बुमराह. इसके बाद वह वापस आए. और वह रविवार 10 सितंबर को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम पर पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2023 के सुपर 4 के मैच में उतरे.

यहां भी बारिश ने खेल खराब किया. पहले दिन भारत ने 24 ओवर बल्लेबाजी की. बारिश ने खेल रोक दिया. इसके बाद सोमवार को मैच आगे शुरू हुआ. विराट कोहली (122) और केएल राहुल (111) के नाबाद शतकों की मदद से भारत ने 2 विकेट पर 356 रन का स्कोर बनाया. और फिर शुरू हुई पाकिस्तान की बल्लेबाजी.