T20 World Cup 2026: जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा रविचंद्नन अश्विन का बड़ा रिकॉर्ड, अर्शदीप भी पहुंचे बराबर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

jasprit-bumrah breaks record of ravichandran ashwin (PTI)

जसप्रीत बुमराह ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वह टी20 वर्ल्ड में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में बुमराह ने यह कीर्तिमान अपने नाम कर लिया.

बुमराह के नाम अब टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए 33 विकेट ले लिए हैं. उन्होंने 22वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने अश्विन के 32 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में बुमराह ने तीन विकेट लिए. इस मैच में बुमराह ने बहुत किफायती गेंदबाजी की. उन्होंने चार ओवरों में 15 रन देकर तीन विकेट लिए. पारी की शुरुआत में उन्होंने क्विंटन डि कॉक और रेयान रिकल्टन को आउट किया. और पारी के अंत में बुमराह ने कॉर्बिन बॉश को आउट किया.

इसके साथ ही अर्शदीप सिंह ने भी रविचंद्रन अश्विन की बराबरी कर ली. अर्शदीप के नाम अब टी20 वर्ल्ड कप में 32 विकेट हो गए हैं

सुपर 8 के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रही है. इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीका ने 187 रन का मजबूत स्कोर बनाया. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर ही खिताब जीता था.

भारत ने गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत की थी. अर्शदीप सिंह और बुमराह ने जल्दी-जल्दी तीन विकेट लिए थे. लेकिन इसके बाद डेविड मिलर और डेवाल्स ब्रेविस की 97 रन की साझेदारी ने साउथ अफ्रीका को न सिर्फ मुश्किल से निकाला बल्कि साउथ अफ्रीका को बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

बुमराह ने 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर कॉर्बिन बॉश को आउट किया. उन्होंने गेंद को सीधा बुमराह की ओर खेला. बुमराह ने एक हाथ से गेंद को कैच किया. हालांकि उन्होंने अपील नहीं की. पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे अंपायर के पास जाने का फैसला किया. और आखिर में फैसला भारत के पक्ष में गया.

T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट:

1) जसप्रीत बुमराह – 22 पारी में 33 विकेट

2) अर्शदीप सिंह – 18 पारी में 32 विकेट

3) आर अश्विन – 24 पारी में 32 विकेट

4) हार्दिक पांड्या – 26 पारी में 29 विकेट

5) रविंद्र जडेजा – 29 पारी में 22 विकेट

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ओवरऑल गेंदबाजों की बात करें तो इस फेहरिस्त में बांग्लादेश के पूर्व लेफ्टआर्म स्पिनर शाकिब अल हसन सबसे आगे हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 43 मैच खेलकर सर्वाधिक 50 विकेट अपने नाम किए. वह 2007 से 2024 तक हुए टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे. इसके बाद दूसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया का एडम जाम्पा का नाम है, जिन्होंने सिर्फ 25 मैच खेलकर 44 विकेट अपने नाम कर लिए हैं. हालांकि ऑस्ट्रेलिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर हो गए हैं.

