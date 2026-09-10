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अफगानिस्तान से टी20 सीरीज और एशियाड के लिए फिट हुए जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा बाहर

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपना फिटनेट टेस्ट पास कर लिया है. उनके अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियाड में खेलने का रास्ता साफ हो गया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 10, 2026, 1:37 PM IST
Jasprit Bumrah
जसप्रीत बुमराह सेंटर में @BCCI/x

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिट हो गए हैं और उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 सीरीज और इसके बाद एशियाई खेलों में खेलने के लिए फिट घोषित किया गया है. इस बीच युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोटिल से उबर नहीं पाने के चलते टीम इंडिया के इन दोनों ही असाइनमेंट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह तेज गेंदबाज यश ठाकुर को टीम में जगह मिली है.

बुमराह आखिरी बार जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के साथ थे. वह यहां चोटिल होकर बाहर हुए तो अब करीब दो महीने बाद फिट होकर लौट रहे हैं. इससे पहले उन्हें अगस्त में श्रीलंका में खेली गई दो टेस्ट की सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली थी लेकिन फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाने के चलते उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा.

और पढ़ें: ICC Test Rankings: शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह नीचे खिसके, देवदत्त पडिक्कल को बढ़त

हर्षित राणा बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE)में रिहैबलीटेशन में रहकर अपनी चोट से ठीक ढंग से उबर रहे थे लेकिन 7 सितंबर को मैच सिमुलेशनल के दौरान बॉलिंग करते हुए उन्हें जांघ की मांसपेशी ‘रेक्टस फेमोरिस’ में खिंचाव आ गया. इसके चलते वह टीम इंडिया के आगामी दोनों असाइनमेंट से बाहर हो गए. सिलेक्टर्स ने उनकी जगह विदर्भ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर को जगह दी है.

भारतीय टीम में बुमराह के लौटने से अफगानिस्तान के खिलाफ उसके पेस अटैक की धार बढ़ी है. बुमराह के साथ यहां तेज बॉलिंग में अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर मौजूद होंगे. भारत की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान की भूमिका में नजर आएंगे.

अफगानिस्तान T20I के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (C), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (WK), ईशान किशन (WK), तिलक वर्मा (VC), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.

2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WK), ईशान किशन (WK), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (VC), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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